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Vefa Küçük: 500 liranın günahını bana kesiyorlar! Ben Fenerbahçe'nin adamıyım

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan kural bir konuşma gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Nisan ayında yeni divan başkanı ve divan heyetinin seçileceğini belirterek, kendisi dışında adayların çıkmasından da memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 05 Şubat 2022 14:58
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Vefa Küçük: 500 liranın günahını bana kesiyorlar! Ben Fenerbahçe'nin adamıyım

Hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük çok önemli açıklamalar yaptı.

Kendisi hakkında yapılan karalama kampanyasına yanıt veren Vefa Küçük, "Ben Ali Koç'un adamıymışım. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü devirelim, sırası gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım' diyorlar. Aziz başkan varken bana Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim Fenerbahçe'nin adamıyım" dedi.

İşte Vefa Küçük'ün açıklamaları:

'ÇALIŞMA YAPMADIM'

"Ben dahil şu anda Nail Kır, Sait Yılmaz adaylıklarını açıkladılar, hayırlı olsun ve kendilerine başarılar diliyorum. Geçen sene nisan ayında yapılsaydı ben öncesinde görevi bırakmayı düşünmüştüm ancak görevi bırakacak genel kurul yapamayacağımız için mecburen görevimizi sürdürüyoruz. Tabii ki adaylık herkese münasip. Seçim çalışması yapmak herkes için bir gerçek. Ben şu ana kadar huzurlarınızda yaptığım konuşmamın ötesinde yeniden aday olacağım şeklinde bir çalışma yapmadım. Her zaman da beyan ettim. 'Ne zaman yapılırsa ben varım' dedim. Ben varım derken, diğer benimle görev yapacak arkadaşlarımızı da tespit etmek suretiyle heyet olarak varız."

'SANKİ BENİM HAKKIM DEĞİLMİŞ GİBİ'

"Bu geçen zaman içerisinde Nisan 2021 öncesinde başlayan karalama kampanyası var. Ben buradan kişi olarak rahatsızlık duyuyorum. Divan başkanı olmak her üyemizin hakkı. Adaylığını açıklayan Sait Yılmaz'ın, Nail Kır'ın da hakkı. Ama benim sanki hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı, rahatsız edici sözler, yayınlar duyuyoruz. Üzerlerine vazife olmayan insanların beni şahsım başta olmak üzere kötülediklerini görüyoruz. Ben 2014 yılından bu yana 8 senedir bu şerefli görevi sizlerin oylarıyla seçilip ifa ediyorum."

'BEN FENERBAHÇE'NİN ADAMIYIM'

"Bu nisan ayında Allah nasip ederse nöbet değişimi ve yeni sandığa gitme olayı gerçekleşecek. Ben yine adayım. Benim için şunu yaymaya çalışıyorlar; Ben Ali Koç'un adamıymışım. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü devirelim, sırası gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım' diyorlar. Aziz başkan varken, bana Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim Fenerbahçe'nin adamıyım."

'NE UÇAĞINA BİNDİM, NE YATINA.'

"Ben hiçbir başkanın veya hiç kimsenin görev almak, kalmak için ne uçağına bindim, ne yatına, ne teknesine bindim. Ben asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım ve onun gölgesinde Fenerbahçe ve hayattaki ömrümü tamamlamak istiyorum. Ben adam gibi adam olduğum için adayım."

"500 LİRANIN GÜNAHINI."

"Bana bu özelliklerden dolayı oy verenleri başımda taşır, vermeyenlere saygımı muhafaza ederim. Bana muhalefet edenler, benim seçilmemi istemeyenler, beni bıktırmak isteyenlere sözüm var. Bunlardan bir tanesi geçen sene yapılan seçimli genel kurulda, yönetim kurulu ve başkanın isteğiyle aidat değişti. Bu onların tasarrufuydu. Sonra başkan ve yönetime kimse laf etmiyor, Vefa bey bu 500 lirayı icat etti, kabul ettirdi diyorlar. Günahını bana kesiyorlar. Yönetim ve başkan burada, kesecekseniz onlara kesin faturayı. Bu konularla geri adım attırmayı düşünüyorsanız, bazı güzel beyitler var. Ben her türlü suçlamayı göğüslemeye hazırım, Fenerbahçe'den hizmetten geri dönersem namerdim."

"ŞOV YAPMADIM"

KAPAT [X]

"Divan başkanlığımın 4 senesini Aziz Yıldırım ile geçirdim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için hürriyetinden mahrum olmuş bir başkanımız. Biz karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirimizi kırmadan kulübümüze yakışır şekilde 4 sene birlikte hizmet ettik. Bugün de Ali Koç ile 4. senemiz. Kendisinde zor tarafları var. Benim kendime göre kusurum var. Ben mevcut başkanlara ve yönetime Fenerbahçe'yi sevdiğim için hep destek verdim. Onların tasarruflarında beğenmediğim hususta hem Aziz hem Ali başkana da tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerde olduğu gibi bunun şovunu yapmadım."

"DESTEK VERMEYE DEVAM ETSİNLER"

"Ali başkan ile Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi uyum içinde çalıştık. Kendilerine saygı ve sevgide ben kusur etmedim. Hiçbir kurul üyesi arkadaşlarımız, divan başkanı sıfatıyla bana ve arkadaşlarıma saygıda kusur etmediler. İki divan başkan adayımıza tavsiyem kol kırılsın yen içinde kalsın. Benim yaptığım gibi mevcut başkana destek vermeye devam etsinler."

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