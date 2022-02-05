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Patlıcanın tanesi 8,23, salatalığın tanesi 5,98 TL

Geçen ay 225 gramlık bir adet salatalık için 3.63 TL ödenirken, bu ay 5.98 TL ödeniyor. Aynı dönemde bir adet patlıcan 4.88 TL iken 8.23 TL'ye çıktı. Toplam 9 kalemlik taneyle alışverişe ise geçen ay 26.86 TL ödenirken, bu ay 40.98 TL ödendi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 05 Şubat 2022 15:01
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Patlıcanın tanesi 8,23, salatalığın tanesi 5,98 TL

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre;

Zirve yapan hayat pahalılığı, vatandaşların kiloyla aldıkları meyve-sebzeleri gramla hatta taneyle almalarına neden oluyor.

Artık pazarlarda yarım kilo fiyatlarının yazılı olduğu etiketler, hatta çeyrek olarak satılan sebzeler yer alıyor.

Ekonomik darboğazla mücadele eden vatandaşlar da yapabildiği kadar alışverişini daha ucuza getirmeye çalışıyor; kendinin, çocuğunun, torununun yiyeceğinden kısmak zorunda kalıyor.

23 GÜNDE 14 LİRALIK ARTIŞ

Sepette, toplamda sadece 9 çeşit üründen 1'er tane yer aldı. 10 Ocak'ta yaklaşık aynı miktarlarda aldığı ürünler 26.86 TL tutarken, bu hafta aynı sepet 40.98 TL tuttu. Tane sepetimizdeki zam şampiyonları patlıcan, salatalık, sivri biber ve domates oldu. Şubat'ın ilk haftasında aldığımız ürünler, gramajları ve fiyatları ise şöyle:

1 adet (250 gram) kemer patlıcan: 8.23 TL

1 adet (250 gram) hıyar: 5.98 TL

1 kare dilim (86 gram) beyaz peynir: 3.83 TL

1 adet (22 gram) gün kurusu kuru kayısı: 1.98 TL

1 adet (140 gram) sivri biber: 3.63 TL

1 adet (155 gram) yerli muz: 1.84 TL

1 adet (300 gram) domates: 5.97 TL

1 adet (440 gram) nar: 7.02 TL

KAPAT [X]

1 adet (360 gram) portakal: 2.50 TL

10 Ocak'ta ise fiyatlar şöyleydi:

1 adet (245 gram) kemer patlıcan: 4.88 TL

1 adet (215 gram) hıyar: 3.63 TL

1 kare dilim (86 gram) beyaz peynir: 3.26 TL

1 adet (14 gram) gün kurusu kuru kayısı: 1.40 TL

1 adet (120 gram) sivri biber: 0.37 TL

1 adet (160 gram) yerli muz: 2.55 TL

1 adet (300 gram) domates: 1.46 TL

1 adet (495 gram) nar: 6.41 TL

1 adet (375 gram) portakal: 0.70 TL

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