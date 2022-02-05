Isparta iki gün karanlıkta kaldı

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar 11 saat aralıksız devam etti. Yağışın ardından elektrik kesintisi meydana geldi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile enerji nakil hatlarında ağır hasar oluştuğu belirtildi.

''299 BİN ABONENİN YÜZDE 95'İNE ENERJİ SAĞLANDI''

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar kapsamında 299 bin abonenin yüzde 95'ine yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.

Kesintiler ise kısmen devam ediyor. Elektrik kesintisi nedeniyle bazı bölgelerde ısınma sıkıntısı da yaşanıyor.

''SULARIN KESİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ''

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, bir vatandaşın ''Sular da kesilecekmiş doğru mu?'' sorusuna, "Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak" yanıtını verdi.

BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'YA GİDİYOR

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gidiyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise, il ve ilçelerin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiği kaydedilirken, ''Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' denildi.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorlukların; arızaların giderilmesi ve şehrin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere neden olduğu belirtilirken, bazı bölgelerin ise geçici olarak jeneratörlerle desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır'' denildi.