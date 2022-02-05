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Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı

Gaziantep Üniversitesi'nde yazılı puanı en düşük aday olmasına karşın, mülakatta 100 tam puan verilerek sınav kazandırılan Orhan Şahin'in Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Arif Özaydın'ın Danışmanı Prof. Dr. Hacı Murat Şahin'in kuzeni Orhan Şahin olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 05 Şubat 2022 15:08
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Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı için açılan sınavda bazı adayların yüksek mülakat sınavıyla sınavı kazandırıldığı, yüksek ALES ve lisans ortalaması bulunan adaylara ise düşük mülakat puanı verilmesiyle ilgili yankıları devam ediyor.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre;

EN DÜŞÜK ALANA 100 MÜLAKAT PUANI

İlan edilen sonuç listesinde en çok dikkati çeken 23. sıradaki, 56.1 ALES puanı, 65.2 lisans ortalaması bulunan Orhan Şahin'in 100 tam puan alarak sınavı kazanmasıydı.

Bu aday ile ilgili yoğun eleştiriler sonucu söz konusu kişinin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğretmenlik yapan Orhan Şahin olduğu ortaya çıktı.

Orhan Şahin ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise sınavlardaki torpil iddialarını doğruladı.

DEKAN'IN KUZENİ ÇIKTI

100 mülakat puanı verilerek sınav kazandırılan Orhan Şahin'in Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Danışmanı olan Prof. Dr. Hacı Murat Şahin'in kuzeni olduğu anlaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özaydın'ın, Aydın Üniversitesi'nden transfer ederek önce danışmanlık ve dekan yardımcılığı, profesör kadrosu almasının ardından ise Dekan Vekili olarak atadığı Hacı Murat Şahin'in, 100 mülakat puanı alan kuzeni Orhan Şahin ile sosyal medya hesaplarında birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

REKTÖR "HAKKANİYET" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Torpil iddialarıyla bir kez daha gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın rektörlük görevine atanmasının ardından 9 Ekim 2020'de sosyal medya hesabından, "Özellikle yüksek lisans, doktora öğrencisi alımlarında her kim olursa olsun en ufak bir suiistimal durumunda sorumlulara gereken her türlü yasal tahkikatın eksiksiz uygulanacağını taahhüt ediyorum. Hakkınızın her zaman teminatımız altında olacağına söz veriyorum" mesajı paylaşmıştı. Buna rağmen sık sık adrese teslim kadro ilanlarıyla gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi'nde son olarak da 15 gün önce yine Spor Bilimleri Fakültesi'nde asıl kazanan kişinin değil, hak etmeyen bir adayın kazandırıldığı bu konudaki şikayetlerin de üniversite yönetimince dikkate alınmadığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medya kullanıcılarının Rektör Özaydın'ın bu paylaşımını etiketleyerek iddiaları hatırlatması üzerine bu kez Özaydın'dan yeni bir mesaj geldi.

Mesajda, verdiği sözün arkasında oluğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alım sınavına ilişkin iddialarla ilgili inceleme başlatılmıştır.

İnceleme sonrası kamuoyu açık şekilde bilgilendirilecektir" mesajı yayınladı.

KAPAT [X]

Görevde bulunduğu sürede İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, "Bu işleri boş verin, ticarete atılın, paranız olmazsa namaz kılamazsınız" tavsiyesinde bulunan, üniversiteye okey salonu açacağını açıklayan, döneminde tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin tavanı bir ay geçmeden çökmesi gibi konularda kamuoyu gündemine gelen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, açılış için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından, "Kötü, kötü. Deli, tam bir deli" şeklinde şikayet edilmişti.

Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
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