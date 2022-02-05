Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2022 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan covid olduğunu duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan twitinde; Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız