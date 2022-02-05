6 muhalefet partisi genel başkanı bir araya gelecek
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü buluşacağı çalışma yemeğinde, partilerin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması ele alınacak- Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 18:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.
Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız