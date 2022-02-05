Gaziantep'te 11 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 16:43
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız