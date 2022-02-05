Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Koç,Sol beke ihtiyaç var mı? Var. Forvet, kanat-forvet ihtiyacı var mı? Var. Konan'ı çok istedik. Çok büyük rakamlar istediler. Toplamda menajeri, komisyonu, bonservisi 9 milyon euro'nun üstündeydi. Kulübüyle de anlaşmıştık." dedi.

"Sırf almak için transfer yapmadık" diyen Ali Koç, "

Konuştuğumuz hocalarla doğal olarak parasal mevzuları konuşana kadar yeni kadro planlamasını da konuşuyoruz. 14 yabancı, seneye 12'ye düşecek. Atacağımız her kurşunu en iyi şekilde kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ali Koç, "Görüştüğümüz hocalara da soruyoruz 'Alalım mı' diye. 3-4 gün içinde bir şey alacaksak 3.5-4 ay için alalım. Ne çıkar bilmiyorum. Durum bu.

Önümüzdeki sezon için belirlediğimiz 3 teknik direktör adayıyla görüşmelerimiz devam etmektedir./b>" ifadelerini kullandı