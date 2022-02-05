Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' teşekkürü
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu,Akşener ve Babacan'a teşekkür
Erdoğan'dan Davutoğlu'na teşekkür
Erdoğan'dan parti liderlerine teşekkür mesajıBakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız