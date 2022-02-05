TİHEK'ten bir ilk! Kültür ve Turizm Bakanlığı'na idari para cezası
Kısa adı TİHEK olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu emsal teşkil edecek bir karara imza attı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2022 20:52
Kurul, yazılı eserleri elektronik ortama aktarmadığı için görme engelli bireylerin 'kültürel yaşamlarını engellediğini' gerekçe gösterek Kültür Bakanlığı'na idari para cezası kesilmesine hükmetti.
Ceza bir görme engelli vatandaşın şikayeti üzerine kesildi. Görme engelli vatandaş, Milli Kütüphane başta olmak üzere kamuya ait kütüphanelerde görme engelli bireyler için yazılı eserlerin elektronik ortama aktarılmadığını belirtti.
Görme engelli vatandaş, bu durum nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, yaşadığı sıkıntının kültürel yaşama engel kapsamına girdiğini kaydetti.
Kaynak:SGK RehberiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız