Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 kişi yaralandı
Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 21:15
Alınan bilgiye göre, Şeyh Edebali Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 70 AAT 970 plakalı hafif ticari araç ile 70 DS 985 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız