Eski milli sporcudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Erdoğan çiftine hem yurt içinden hem yurt dışından geçmiş olsun mesajları yağarken, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu ise sosyal medya hesabındaki insanlık dışı paylaşımıyla tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan çiftine yurt içi ve yurt dışından geçmiş olsun mesajları yağdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini ileten siyasetçiler arasında yer aldı.

ESKİ MİLLİ SPORCUDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine gelen geçmiş olsun mesajlarına tek tek cevap vererek teşekkür ederken, skandal bir paylaşım sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenene eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, insanlık dışı bir paylaşıma imza attı. Twitter hesabından açıklama yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım!" ifadelerini kullandı.

Skandal paylaşıma pek çok sosyal medya kullanıcısı yorumlarıyla tepki gösterdi.