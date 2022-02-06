Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Benzin ve motorine, 70 ile 90 kuruş arasında zam geleceği iddia edildi.
Kaynak : Sözcü
Eklenme : 06 Şubat 2022 09:30
Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.
Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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