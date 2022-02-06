HDP'nin teklifi kabul edildi, AK Partili üyeler birbirine girdi

Mardin'in AK Partili Artuklu Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında AK Partili belediye başkanı Abdulkadir Tutaşi, belediyenin gelir giderlerinin meclis denetim komisyonu tarafından denetlenmesini kabul etmedi.

AK Partili Tutaşi'nin belediyenin gelir giderlerinin denetim komisyonu üyelerince denetlenmesine itiraz etmesi sonrasında AK Partili ve HDP'li meclis üyeleri verdikleri meclise iki ayrı önerge verdi.

AK Partili meclis üyeleri verdikleri önergede belediyeyi kamu görevlisi bir denetçinin denetim yapması talebinde bulunurken, HDP'li meclis üyeleri ise bağımsız yeminli müşavirin belediyeyi denetlemesi yönünde önerge verdi.

Her iki talebinde mecliste kabul edilmesine rağmen AK Partili başkan Tutaşi'nin HDP'lilerin kabul edilen önergesini tanımaması sonrasında AK Partili arasında gerginlik yaşandı.

HDP grup sözcüsü Mehmet Ali Amak ise, kendilerine dışarıdan gelen kişilerce mecliste hakaretler edilip saldırı girişimi yapıldığı söyledi.

"AK PARTİLİ BAŞKAN, DENETİM KOMİSYONU İÇİN 'BUNLAR BİR ŞEYDEN ANLAMIYOR' DEDİ"

Mali denetim görüşmelerine yaşanan olayı anlatan Artuklu Belediyesi HDP grup sözcüsü Mehmet Ali Amak,

"Her yıl ocak ayından mart ayına kadar bir önceki yılın faaliyetleriyle ilgili belediye meclisinden iki HDP, üç AK Partiden olmak üzere beş meclis üyesi denetleme komisyonuna seçilir.

Bu denetleme komisyonu geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde belediyede 3 AK Partili meclis üyesinin de imzasıyla yapılan usulsüzlükleri tespit etmiştik ve bunu bu durumu basınla paylaşmıştık.

Bu yılda yapılacak olan denetim öncesinde belediye meclis toplantısında belediye başkanı Abdulkadir Tutaşi belediye meclisi tarafından seçilen denetim komisyonu üyeleri için 'bunlar bir şeyden anlamıyor bunlar muhasebeci değil, avukat değil' diyerek denetim komisyonunun yapmış olduğu tespitleri tanımıyor.

Biz de siz bunu söylüyorsunuz bu işi bilen uzman kişilerden destek almak konusunda meclise bir önerge verdik ve belediye yönetmeliğine uygun olarak bağımsız yeminli mali müşavir talebinde bulunduk.

AK Partiden bir grup da verdiği önergede kamu görevlisi bir kişinin belediyeyi denetlemesi talebinde bulundular. Meclis başkanlığına verilen iki önergede iki talep de kabul edildi" diye konuştu.

"ÖNERİMİZ KABUL EDİLDİ AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ BİRBİRİNE GİRDİ"

HDP'nin yeminli mali müşavir önergesinin kabul edilmesi sonrasında AK Partili meclis üyeleri arasında kavga çıktığını belirten Amak,

"Belediye başkanı da, 'bu kararı bütçe komisyonuna gönderelim ve mart ayında tartışalım' diye öneride bulundu. Ama bu denetleme süresinin yasadaki gün sayısı 45 gün zaten 15 gün çalışılmış gelecek aya geldiği zaman süre bitmiş olacak.

Biz bu öneriyi kabul etmedik ve komisyonun çalışmalara başlayıp kararını vermesini istedik, belediye başkanı da itirazımızı kabul etti. Bugün meclise gittik ama mecliste HDP ve AK Partinin vermiş olduğu iki önergede kabul edilmesine rağmen belediye başkanı sadece AK Partinin vermiş olduğu önergeyi kabul etti.

Bu duruma itiraz ettik ve AK Partili bazı meclis üyelerinin de desteğiyle kabul edilen önerimiz sonrasında AK Partili meclis üyeleri birbirlerine girdi. Biz burada taraf olmadık olayı yatıştırmaya çalışırken dışarıdan gelen 8-10 kişi meclis salonuna girerek grubumuza saldırıp hakaretler ettiler" ifadelerini kullandı.

EVREN DEMİRDAŞ