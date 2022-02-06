Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve müdür serbest, memur tutuklandı
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve müdür serbest, memur tutuklandı
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural
Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 11:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

- Ulaşımdaki entegrasyon, kaliteyi artıracak

Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Asya kulede 165, Avrupa'da ise 203 olmak üzere 2,5 metre çapındaki 368 çelik kazık çakıldı.

Ana kablo imalatları kapsamında orta açıklıklarda 288, yan açıklıklarda ilave 16 kablo demeti ile toplam 304 kablo demetinden oluşan ana kablo montajı ile tabliyeleri ana kabloya bağlayan kelepçe ve askı halatı montaj çalışmaları da sonlandı. Ana kabloyu dış etkilerden de koruyacak tel sargı çalışmaları sürüyor.

- Seyit Onbaşı'nın top mermisi zirveye yerleştirilecek

Tabliye boya ve rüzgar bariyerlerinin montaj çalışmaları da devam ediyor.

318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.

KAPAT [X]

1915 Çanakkale Köprüsü hariç olmak üzere otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma (BSK) seviyesinde tamamlanırken, asma köprüdeki üst yapı imalatları gerçekleştiriliyor.

- Simgelerin köprüsü

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

- "Tarihe geçecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

"Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına sayılı günler kaldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, "dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü" olarak tarihe geçeceğini aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü" olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."

Gelecekte görmeyi hedefledikleri "Türkiye" fotoğrafını daha da netleştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Türk-İş'ten motosikletli kuryelere tam destek
Türk-İş'ten motosikletli kuryelere tam destek
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Patlıcanın tanesi 8,23, salatalığın tanesi 5,98 TL
Patlıcanın tanesi 8,23, salatalığın tanesi 5,98 TL
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 12 Şubat 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?