Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 11:44
Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız