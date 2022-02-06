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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 12:29
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil evde kızlarının yanında kalan Osman ve Ayşe Bekar çifti, üşüdüklerinden doğalgazlı kalorifer sistemi olduğu halde odadaki kömür sobasını da yakıp uyudu.

Sabah anne ve babasını hareketsiz bulan kızları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Bekar'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen eşi Osman Bekar ise, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Karamanlı ilçesinin Klavuzlar köyünde yaşayan çiftin, yaklaşık 10 gündür kent merkezinde oturan kızı ve damadının yanında kaldığı belirtildi.

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