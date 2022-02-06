Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarının da olduğu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 13:41
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.
Açıklamada incelemelerin ardından yakalananlardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız