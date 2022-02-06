42 bin lira elektrik faturası gelen esnaf Erdoğan'a seslendi

Şanlıurfa'da restoran sahibi ve Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Onursal Başkanı Faruk Akbaş, sosyal medya hesabından "Geçen ay 18.000 gelen elektrik faturamız, hamdolsun 42000 TL gelmiş. Haa özür dilerim, küsuratı da var, 42.033 TL. Sitem etme diyorlar, elinde yaptın boynunla çek. Bunun hiçbir izahı olamaz Sn. @RTErdoğan başkanım. Bilesin hayat yaşanmaz hale geldi" paylaşımı yaptı.

20 YILDIR AKP'YE DESTEK VERİYORUM

Bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından eleştiri gelince AKP'li kebapçı Faruk Akbaş, "Yahu nasıl bir toplum olduk. İşletmeme gelen yüksek elektrik faturasına itiraz ettiğim için her kesimden hakaretlerin bini bir para. Evet ben Ak Partiye tamı tamına yirmi yıldır destek veriyor, vermeye de devam ediyorum Bu benim tercihimdir. Ama, yanlışları söylemek de hakkımdır" diye cevap verdi.

DESTEK VERİYORSAN, BAŞINA GELECEKLERE RAZISIN

Akbaş'ın bu paylaşımını bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar şikayet edip hala destek veriyorsan başına gelenlere de katlanacaksın. Seni dinlemiyorlar, senin eleştirini kabul etmiyorlar. Senin söylediklerini söyleyenlere hain diyorlar. Ve hala çıkıp desteklemeye devam edeceğim diyorsan şikayet etmekten vazgeçeceksin" diye eleştirdi.

O ZAMAN FATURAYA İTİRAZ ETME

Kendisinin de AKP'ye destek verdiğini, ancak destekten vaz geçtiğini vurgulayan bir başka kullanıcı ise Akbaş'a, "Destek vermeye devam ediyorsan faturaya itiraz etme. Biz de destek veriyorduk ama zararın neresinden dönersek kardır. Kimseye tapmıyoruz. İyiyken destek veriyorduk ama artık yönetemiyorlar. Yönetemedikleri halde bunlara destek verirsek fakir fukaranın hakkına gireriz. AKP bitmiştir" şeklinde cevap verdi.

TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAM

Akbaş, eleştirilerin devam etmesi üzerine de bu kez de, "Beni tanıyanlar bilir. Kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değilim. Takım tutar gibi parti tutmuyor, destek verdiğim partinin yanlılarını da güzel ifadelerle dile getiriyorumdur. Dileğim, her görüştün kardeşlerimin de partilerinin yanlışlarını dile getirmeleridir" paylaşımı yaptı.

SIKINTININ TAMAMI MİLLETE YÜKLENMESİN

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Faruk Akbaş, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Ama bu sıkıntının hepsini milletin sırtına yüklemek olmaz" dedi.

İşyerinde 33 kişinin çalıştığını ve kapatılması durumunda 33 ailenin aç kalacağını belirten Akbaş şunları söyledi: "Ben elektriğe yapılan bu zam oranını kabul etmiyorum. Makul bir zam yapılsın eyvallah. Benim işyerim aşırı ürün girişi olan bir yer. Una, sebzeye, elektriğe, şekere, ete zam geldiğinde ben etkileniyorum. Ben bu ürünlere gelen oranda zam yapsam bir porsiyon kebabı 100 TL'nin üzerinde satmam lazım. Şanlıurfa rekabetin olduğu bir şehir. Bu fiyata kimse kebap yemez. Geçen yıl 40 TL'ye sattığım kebabı, bu yıl 50 TL'ye satıyorum. Fazlaya zaten satamam. Tamam, sıkıntı var. Çekelim ama sıkıntının hepsini milletin sırtına yüklemek olmaz. Benim Ak Partili olmam, gerçekleri söylememe engel değil."

AHMET KAYA