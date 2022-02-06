Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın

Mardin'de elektrik zamları protesto edildi. Merkezde Emek ve Demokrasi Platformu, Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkında 'Fahiş elektrik zamları geri çekilsin' pankartıyla açıklama yaparken, Mazıdağı İlçesinde de toplanan vatandaşlar yaptıkları açıklama ile elektrik zammını protesto etti.



Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto da 'Ya Rabbi DEDAŞ sana havale', 'Zulme sessiz kalma', 'Yaktın bizi DEDAŞ, sen de yanasın', 'Vatandaş aç, faturalara yetişemiyor', 'DEDAŞ mağdur ediyor', 'Devlet DEDAŞ'a el atsın' gibi yazılı dövizler açıldı.

'Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz'



Açıklamayı yapan Kayalar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Abiz "Başta elektrik olmak üzere doğalgaz ve akaryakıta yapılan fahiş zamlar için halkımızla beraber tepkimizi ortaya koymak için toplanmış bulunmaktayız. Yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. DEDAŞ halka zulüm yapıyor. Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz. Yapılan bu soyguna hep beraber dur diyoruz. Dar gelirli ve sabit maaşla çalışan halkımızın aldığı ücret, elektrik ve doğalgaz faturalarına yetmiyor. Yapılan bu zulme karşı sessiz kalmayacağız ve tepkimizi her daim vereceğiz. Yetkili mercileri görev başına çağırıyoruz. Zulme sessiz kalan zulüm yapanla beraberdir" şeklinde konuştu.

Kayak: Sputnik, Sertaç Kayar