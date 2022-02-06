Kastamonu'da 9 usta 7 ayda 90 santimetrelik ahşap tespih yaptı

Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde Türkiye'nin faklı kentlerindeki 5 tespih ve 4 ahşap ustası bir araya gelerek, 90 santimetre uzunluğunda tespih yaptı.

Her bir tanesi 22-27 milimetre olarak hazırlanan tespih, 7 ayda tamamlandı. Ceviz ağacının kökünden yapılan ışıklandırılmış bir platforma yerleştirilen tespih, bir şövaleye konuldu ve Ekşioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ekşioğlu, gazetecilere, kendine has bir tespih koleksiyonu oluşturduğunu, artık farklı bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yaptıkları tespihin çok özel bir çalışma olduğuna işaret eden Ekşioğlu, "Tespihimizde çalışan 5 tespih sanatçısı da devlet sanatçısı. Türkiye'de bu tespihin eşi benzerinin olmamasının en büyük nedeni budur." dedi.

Kastamonu'nun ormanları ve ahşap sanatıyla ünlü bir il olduğunu dile getiren Ekşioğlu, "Tespihimizde kullanılan ağaç, cevizin kök kısmından imal ediliyor ve fırınlanmış. Ahşap muhafaza kutusunda 3 usta, şövale kısmında da 1 usta çalıştı." ifadesini kullandı.

- Tespih Selçuklu motifleriyle işlendi

Tespihle ilgili çalışmalarının temmuz ayında başladığını belirten Ekşioğlu, şöyle devam etti:

"Tespihimiz 33 habbeden oluşuyor. Üzerinde 23 ayar kırmızı altınla tezhip yapıldı. İmame takımının birinde Erzurum'da bulunan çifte minareli medresenin minaresinin birebir motifi işlenmiş. Diğer imameye de Selçuklu'da hayat ağacı olarak bildiğimiz motif yansıtıldı. Kitabe dediğimiz kısımda ise Selçuklu'da kullanılan çift başlı kartal çalışması yapıldı ve üç boyutlu olarak ağaca nakşedildi. Tespih tek parça halinde ahşabın içi boşaltılarak yapılıyor. İçinde bir tane habbe var. Normal şartlarda o habbenin oraya girmesi imkansız ama sanatkar ustalarımız maharetleriyle bu şekilde bir tasarım yapıldı."

Ekşioğlu, Türkiye'yi tespih ve ahşap sanatında daha iyi temsil etmek istediklerine vurgulayarak, "İlk eserimiz olduğu için duygusal bağ var. O yüzden değerini bilecek bir kişiye giderse neden olmasın, satmayı düşünebiliriz." diye konuştu.

Ahşap ustası Sedat Kütük ise tespihin kutusunu ceviz ağacının kök kısmından, şövale kısmını da bir fosil ağaçtan yaptıklarını kaydetti.