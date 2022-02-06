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Bakan Özer:Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler

NTV'i canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : NTV
Eklenme : 06 Şubat 2022 23:15
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İkinci Yarıyıl eğitim dönemi

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin 5 ay boyunca zor ve başarılı bir şekilde geçtiğini belirtti. Özer, Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerletüm sınıf ve kademelerde yüz yüze eğitime devam edeceklerini belirtti.

Öğretmenlerin aşılanma oranın yüksek olduğunu açıklayan Bakan Özer önlemlere dikkat ederek sürece dikkat edeceklerine belirtti. Özer, "Artık kapatmak bir çözüm değil tüm dünya okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye olarak bizde bunu başardık.İnşallah ikinci dönemde başaracağız.İki noktaya dikkat etmek gerekiyor. İki haftalık yarıyıl tatili vardı, iki haftalık yarıyıl tatilide vakalar azalmadıi tamtersine yükseldi. Yani okullar kapalıydı ama vakalar artmaya pik yapmaya devame etti. Birinci nokta bu ikinci nokta, neden kapanma denilince ilk akla okullar geliyor. yani bizim bu süreçte ilk fedakarlık yapacak yerlerimiz okullar kesinlikle değil. Sıklıkla vurguladığımız gibi okullar ilk açılması ve son kapanması gereken yerler. "

"Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız."

Bursa'da iki tane anadolu meskel lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapıldığını söyleyen Özer, "Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız. "dedi.

Bakan Özer şunları kaydetti;

Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgli üreçleri yönetirken, 60 yıllık bir deneyimden yaralandık. Eleştirileri haksız buluyorum. Milli Eğitim Şuraları, ülkedeki tüm STK'ların, öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin katılımına açık şeffa bir süreçte ilerledi. 3 Şubat'ta yasalaştı. Tüm paydaşların fikirleri alınarak hazırlandı.

Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arasında bir ayrım yok. 3+1 kalmak suretiyle sözleşmeli öğretmenlerimize bazı haklar getirdik.

İyileştirme olabilmesi için yapıcı eleştirilerin olması gerekiyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda mevcut öğretmenlerin hiçbir hak kaybı olmadı. Hatta, yeni öğretmenler için bir iyileştirme söz konusudur."

Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenlerimize okullarına gidecekler ama hemen sorumluluk almayacaklar. 240 saatlik bir oryantasyon eğitimine tabi olacaklar. Öngörülen süreci bir sene içerisinde tamamladıklarında değerlendirme komisyonundan geçecekler. Burada bir mülakat yapılmayacak. Yalnızca bu eğitim tammalanmış mı, evraklar yeter mi diye bakılacak. Mazereti olan adayların süreci iki yıl daha uzatılacak. Değerlindirme konmisyonunun adayı reddetmek için bir insiyatifi ya da kaanat belirtme hakkı olmayacak.

UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI

Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli gelişktirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz. Ardından bir sınavı yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ünvanıdır, diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var.

Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama.

Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ

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Bu kanıun, tüm öğretmenerimizi kapsıyor. Özel okullardda 10 yılını tamamlşamış öğretmenlerimiz de uzmanlık sınavlarına katılabilir, sertifikasını alabilir. Ancak, özel okuldaki öğretmen kamuya geçerse özlük haklarında yararlanabilir.

2021 KPSS SONUCUYLA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Mutlaka atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili bir gelişme olursa, kamuya duyaracağız.

LGS'DE DEĞİŞİKLİK PLANLANIYOR MU?

LGS'de bir değişiklik olmayacak. Öğrencilerimizin içi rahat olsun."

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