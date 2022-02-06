Ağrı'da öğrenciler tatilin son gününü kayak yaparak geçirdi

Kayak merkezinde yoğunluk oluşturan çocuklar, aileleriyle kızak yaparak eğlendi.

İsteyenler eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi aldı, vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Aydınlatma sistemiyle gece de kayak yapılabilen merkezde yaşanan yoğunluk, drone ile görüntülendi.

Küpkıran Kayak Merkezi işletme sahibi Ali Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini ve yoğunluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Sömestr tatilinde daha çok, öğrenci ve aileleri ağırladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sezon yaklaşık 30-40 bin kişi burada kayak kaydı. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yaptığı proje kapsamında yaklaşık 1600 çocuğa ücretsiz kayak eğitimi verdik. Öğrenciler burada sucuk ekmek yiyerek kayak eğitimi aldı. Bunların içinden keşfettiğimiz yetenekli 250 çocuğa lisans çıkartıp sporcu yapacağız."