Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan '100 yıllık hesaplaşma' sözlerine açıklama

Büyükakın, yazılı açıklamasında, 3 Şubat'taki toplantıda yaptığı konuşmanın bilinçli şekilde bağlamından kopartılarak çarpıtıldığı görüşünü dile getirdi.

Söylenmemiş sözlerin söylenmiş gibi bir algı oluşturulduğunu aktaran Büyükakın, bunun "şahsını hedef alan acımasız ve ahlaksız bir saldırı kampanyasına dönüştürüldüğünü" ifade etti.

Çarpıtmayı ve gerçekte ne söylediklerini açıkça göstermek için paylaştıkları videonun ise "O konuşmanın videosu ortaya çıktı" şeklinde haber yapıldığını belirterek yeni linç kampanyasına dönüştürüldüğünü ifade eden Büyükakın, "Tarafımızdan yayımlanan video izlendiğinde açıkça görüleceği üzere, söz konusu toplantıda '2023 yılında, yani yüzüncü yılında Cumhuriyetle hesaplaşacağız' şeklinde bir ifadem asla olmamıştır. Adını, İstiklal Savaşı gazisi bir dededen alan ve bu adı gururla taşıyan Tahir Büyükakın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetle bir hesaplaşması asla olamaz. Ne bundan önceki konuşmalarımızda ne de çarpıtılan konuşmamızda bu yönde bir imaya bile rastlanamaz. Bizim hesaplaşmamız ancak ve ancak müstevliler ve şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle bir tutanlarla olur" ifadelerini kullandı.