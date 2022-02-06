Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 76 bin 552 oldu.

Son 24 saatte 412 bin 352 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.