MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 20:10
Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız