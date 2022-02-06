Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi

Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?