Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 21:36
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray kulüplerine teşekkür ederek, "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur." ifadesini kullandı.
Bakan Koca paylaşımlarında, futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının göründüğü fotoğraflara da yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız