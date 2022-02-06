Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili iddialara yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan, "Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması sırasında, hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle Kurum personeli tarafından darbedildikleri" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.