Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince her yıl Mayıs - Haziran aylarında yapılması gereken 2022 yılı genel atama çalışmaları başladı.

1.bölgeden 2 bölgeye, 2.bölgeden 1.bölgeye ve 2.bölgeden 2.bölgeye tercih listeleri yayımlandı. Şark illeri tercih listelerinde değişiklik yapılmadı.

Yaz döneminde ataması gerçekleştirilecek olan Polis ve Başpolis memurları ilk tercihlerini 07 Şubat ila 13 Şubat arası yapacaklar. Ana tercih ve tercih dökümleri 15 Şubat - 28 Şubat 2022 tarihleri arası yapılacak.

2.bölge illerinde personel ihtiyacının daha nitelikli ve tecrübeli personel ile karşılanabilmesi amacıyla bir kere şark yapmış personelin dönüş yılı tebligatları genel hizmet branşında 2009 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, şark illerinde aylardır sürelerin düşürülmesini bekleyen polisler, değişikliğe gidilmemesiyle beraber hüsrana uğradı.