7 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak. Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/07.00/11.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ders zilini Tuzla GİSBİR Ortaokulu açılış töreninde çalacak. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da törene iştirak edecek.
(İstanbul/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katılacak.
(Ankara/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.
(Moskova)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini kadınlar büyük slalomda, Furkan Akar kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede çeyrek finalde yarışacak.
(Pekin/05.15/14.30)
2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kocaelispor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/20.00)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasına Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00)
4- Basketbolda Bitçi Erkekler Türkiye Kupası ve Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/12.00/14.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız