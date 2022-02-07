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Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti

2022 yılında yüzde zam gelen zorunlu trafik sigortasının en düşüğü 1103 Türk lirası (TL) oldu. Kayıtlı her araca yaptırılması gereken trafik sigortası ödeme miktarı illere göre farklılık gösteriyor. İşte merak edilen tüm detaylar.

Kaynak : Posta
Eklenme : 07 Şubat 2022 07:10
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Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında 1 Şubat itibarıyla artan maliyetlere paralel yeni tarife belirlendi. Bu kapsamda otomobillerde 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları da ilan edildi. Otomobilde en yüksek trafik sigortası tavanı 5 bin 592 lira, en düşük bin 103 lira oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aştı. Tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da söz konusu oluyor.

Aylık katsayı değişti

Trafik sigortasında fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulanıyor. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. 2022 Şubat ayı itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

7 basamağa göre hesap

Posta gazetesinde yer alan habere göre; araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. 4'üncü basamaktan 5'inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6'ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7'nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

Tek seferlik yüzde 20

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022'den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Artışla birlikte iller bazında şubatta geçerli olacak tarifeler netleşti. Buna göre İstanbul'da ilk kez trafiğe çıkacak bir kişi 4'üncü basamak üzerinden en fazla 2 bin 237 lira trafik sigortası ödeyecek. Mevcut araç sahipleri hiç kazaya karışmadıysa ve yüzde 45 indirimli 7'nci basamak ise ödeyeceği maksimum tutar bin 230 lira olacak. Rekabetten dolayı bu fiyatların altında teklif veren şirketler olabiliyor.

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