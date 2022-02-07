Dolar 13,58 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından günü 13,58 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5440
|13,5460
|13,5820
|13,5830
|Avro
|15,4820
|15,4840
|15,5210
|15,5220
|Sterlin
|18,2110
|18,3170
|18,3110
|18,4030
|İsviçre Frangı
|14,5720
|14,6480
|14,6640
|14,7370
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5140
|13,5760
|13,5520
|13,6320
|Avro
|15,4420
|15,5230
|15,4810
|15,5610
|Sterlin
|18,1990
|18,4150
|18,2510
|18,4610