Haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayıları tablosunu açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklaması:
22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
Kovid-19 vaka sayısı, 15-21 Ocak'ta İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 olarak açıklanmıştı.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu bildirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız