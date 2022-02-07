Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Genelkurmay Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Başvurusu Açıklandı
Genelkurmay Başkanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili sınav emrini yayımladı.
Yazılı sınav 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.
Genelkurmay, faaliyet takvimini şu şekilde belirledi;
Personelin bağlı olduğu Karargah ve Birlik Amirliklerine dilekçe ile müracaat : 22 Şubat 2022
Karargah ve Birlik Amirliklerince başvuru sahibi memurun şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü : 28 Şubat 2022
Memurların dilekçeleri Per.İşl.D.Svl.Me.ve İşçi Ş.Md.lüğüne gönderilmesi: 01 Mart 2022
İşl.D.Svl.Me.ve İşçi Ş.Md.lüğünce başvuru şartlarını taşıyan ve taşımayan memurların listesinin TSK Ağı Per.Bşk.lığı ana sayfasında ilanı: 22 Nisan 2022
Yazılı sınav uygulama esasları duyurusunun yayımı: 29 Nisan 2022
Yazılı sınav: 15 Mayıs 2022 - Saat:10.00
Sınav sonuçlarının TSK Ağı ana sayfasında yayımlanması ve ilgililere bildirilmesi: 22 Mayıs 2022
Personelin sınav sorularına ve sonuçlarına dilekçeyle itirazı: 20-23 Mayıs 2022
Sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonucun ilgililere bildirilmesi: 03 Haziran 2022
Yazılı sonuçlarının kesinleşmesi ve sözlü sınav duyurusu: 13 Haziran 2022
Görevde Yükselme Kontenjanları:
23 uzman, 5 memur, 1 mal ve hesap sorumlusu, 2 muhasebeci, 1 veznedar, 1 şoför
Unvan Değişikliği Kontenjanları:
1 avukat, 5 bilgisayar mühendisi, 2 elektrik-elektronik mühendisi, 1 elektrik
teknikeri, 6 elektrik teknisyeni, 1 inşaat teknikeri, 1 marangoz teknikeri,
4 sıhhi tesisat ve ısıtma teknisyeni