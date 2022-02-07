Emniyet, toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi verecek

Çevik Kuvvet bünyesinde oluşturulan Toplu Kuvvet personeline yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi verilmesinin gerekliliği belirtilmiş ve toplu kuvvet personelinin seçilmesi, eğitim almayan toplu kuvvet personeline ve diğer birimlerde görevli personele bu eğitimin verilmesi istenilmiştir.

Bir eğitim dönemi 5 gün olacak şekilde planlama yapılmıştır.

Eğitimler; toplumsal olaylara müdahale esasları (teorik), göz yaşartıcı gazlar ve ilk yardım, göz yaşartıcı gazlar ve gaz maskelerinin kullanımı (uygulamalı), geçmişte yaşanan toplumsal olaylar ile gaz kullanma taktikleri, toplumsal olaylara müdahalede uygulanan teknik taktik ve düzenler, çevik kuvvet ile ilgili kanunlar ve güncel mevzuat değişiklikleri, insan hakları ve orantılı güç kullanımı, suçlu taşıma cop kullanma ve kelepçeleme teknikleri, spor müsabakaları güvenlik tedbirleri gibi konularda verilecek.