Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü soğukların etkisiyle dondu
Tunceli'de soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 12:50
Soğuk havanın etkili olduğu kentte, kış koşulları yaşamı zorlaştırıyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün bazı alanları dondu.
Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün, çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da buzla kaplı baraj gölünü fotoğrafladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız