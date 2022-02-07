Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışmasına başlandı. Bu sırada, polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya, patlamanın sebebinin henüz İtfaiye Daire Başkanlığınca açıklanmadığını belirterek, "Ama onların da kanaatleri doğal gaz sıkışması olduğu yönünde. Kesin ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacak. Patlamadan dolayı maalesef 4 yaralı var, maalesef 1'inin durumu ağır. Dr. Lütfi Kırdar Hastanemizde tedavi ediliyor. Diğer 3 yaralımız Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde. Saat 19.30 itibarıyla 1 yaralımız tedavi sürecini tamamlayarak taburcu edildi." diye konuştu.

Patlamanın meydana geldiği apartmanda 42 kişinin yaşadığı aktaran Yerlikaya, Valilik, kaymakamlık, ilçe belediye başkanlığı, AFAD ve Kızılay olarak vatandaşların yaralarını sarmak ve evlerini eski haline getirmek için bir arada olduklarını söyledi.

- "14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

Vali Yerlikaya, apartmanda yaşayan vatandaşların durumuna ilişkin şunları belirtti:

"Bu akşam, bu kardeşlerimizden yakın akrabalarına gitmek isteyenler yakın akrabalarına, 'Biz otelde kalmak istiyoruz' diyenleri, bu konuda düşünce beyan eden kardeşlerimizi de otelde misafir ediyoruz. Bu binanın yanındaki 4 apartman da tedbir amaçlı boşaltıldı. Onlardan da otelde ya da akrabasında kalmak isteyenlere tercihleri kendilerine bıraktık. Bu apartmanla ilgili belediyemiz hemen riskli yapı kararını aldı. Saat 19.00 itibarıyla yıkıma başladı, yarın yıkımı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum hem Üsküdarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıpkı Kartal Orhantepe Mahallemiz Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi süratle bu apartmanımızda en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Bu süre içerisinde, bu kardeşlerimize, hemen yarın sabah kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, valiliğimiz 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılıncaya kadar kira yardımını Bakanlığımız üstleniyor, kira yardımında bulunuyoruz. Az önce ifade etmiştim bu gecelik boşaltılan 4 binadaki vatandaşımız başta olmak üzere, komşumuzdan camı, çerçevesi kırılan, buna benzer hasarı olanları da Hilmi Başkanımızla değerlendirdik. Hilmi Başkanımız da sabah erkenden gereğini yapacak."