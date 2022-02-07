İstanbul ve birçok il için fırtına ve yağış uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullulara fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Ongun sosyal medya hebasından "İstanbul bu akşam saat 18.00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek" paylaşımında bulundu.

AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta ortasına kadar hızı saatte 50-80 kilometreyi bulan fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Salı günü kentte sıcaklıklar 3-5 derece arasında değişecek ve gün boyu kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü de çok bulutlu, hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü yağış ve fırtına İstanbul'u terk edecek.

EGE VE BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı uyarı ise şöyle:

"Denizlerimizde(Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz) fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'de yarın(Salı) sabah saatlerinden itibaren fırtına beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın yarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde yer yer eseceği ve Perşembe sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Batı Akdeniz'deki rüzgarın da yarın başlayarak Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Salı günü akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanma, don, tipi, çığ tehlikesi, şehirlerarası ulaşımda aksama yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı anlık tahminleri takip etmesi önem arz etmektedir."