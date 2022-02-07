Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 14:30
Tarım işçilerinin bulunduğu 50 ZC 485 plakalı minibüs, Gümüşler beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız