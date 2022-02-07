Abdullah Gül, Erdoğan'a mesaj atmadı, telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası mesaj yayınlayarak "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." dedi.