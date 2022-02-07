Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi isteniyor.

Söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacak.

Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz COVID-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.