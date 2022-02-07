Su dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altında

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Bahçeköy Caddesi'nde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste yangın çıktı. Alevler, bitişikteki başka firmalara ait depolara da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre, yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuldu.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Yangın sönmüş gibi gözüküyor ama deponun gıda ve temizlik malzemesiyle dolu olmasından kaynaklı olarak alttan tekrar alevleniyor. Dolayısıyla biz tekrar tekrar alevlenen yere müdahale ediyoruz. Zannediyorum onları da bitirdikten sonra iş makineleriyle gireceğiz, soğutma çalışmaları ve buradaki enkazı harmanlayacağız, sonra da işimizi bitirip buradan ayrılacağız." diye konuştu.

Yangının ilk başta ormana da sıçrama riski olduğunu ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu riskin ortadan kalktığını aktaran Albayrak, zarar gören herhangi birinin olmadığını belirtti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.