Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 18:22
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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