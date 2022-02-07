İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında asansör kazası yaşandı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ankara Çukurambar'daki merkez binasında bugün öğle saatlerinde asansör kazası yaşandı.
2 KİŞİ YARALANDI
Saat 13.45 civarında yaşanan kaza sonucu iki kişi asansörde mahsur kaldı. Kaza sırasında aynı zamanda asansörü su da bastı. Ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, bir yandan da bina çalışanları, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan iki kişi asansörden çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Başkanlığımızda bugün meydana gelen asansör kazasında iki çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.Evren Başar (@evrbsr) February 7, 2022
Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi olup, mezkür kazaya ilişkin her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu incelemeler ilgili birimlerce yapılmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.