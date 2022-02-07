İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

Bakan Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini söyledi:

"İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."