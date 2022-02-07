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HDP'li vekilin Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına CHP'den yorum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımıyla ilgili, "Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 19:29
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinde sorumluluğu olanların bunun bedelini mutlaka ödemek zorunda olduğunu belirterek, "Kesilen elektrikleri nedeniyle Ispartalıların uğradıkları zararlar, kuruşuna kadar mutlaka tazmin edilmelidir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığını belirterek tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı, huzurlu, başarılı bir dönem diledi.

Isparta'ya dört gün elektrik verilemediğini ifade eden Öztrak, bu süre içinde Isparta'ya tek bir bakanın gidemediğini, CHP Genel Başkan yardımcıları Ahmet Akın ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li milletvekillerinin bölgeye gittiğini söyledi.

Ispartalıların günlerce perişan olduğunu dile getiren Öztrak, elektrik dağıtım işinin verildiği şirketlerin doğru dürüst şebeke iyileştirme yatırımlarını yapmadığını, TEDAŞ'ın da bunları denetlemediğini öne sürdü.

Faturanın Kovid-19 geçirdiği gerekçesiyle şehrin valisine kesildiğini ileri süren Öztrak, "Isparta'da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi?" sorusunu yöneltti.

Öztrak, "Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinde sorumluluğu olanlar, bunun bedelini mutlaka ödemek zorundadır. Kesilen elektrikleri nedeniyle Ispartalıların uğradıkları zararlar, kuruşuna kadar mutlaka tazmin edilmelidir." dedi.

- "Enflasyonu, hayat pahalılığını azdıracak her şeyi yapıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021'de enflasyona ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Öztrak, "Erdoğan bu sözleri söylediğinde Merkez Bankasının politika faizi yüzde 19, tüketici enflasyonu da yüzde 19,3'tü. Bugün Merkez Bankası politika faizi yüzde 14'e indirdi. Tüketici enflasyonu, makyajlı TÜİK rakamlarıyla dahi yüzde 48,7'ye fırladı. Erdoğan ağustostan bu yana enflasyonun değil ama milletimizin belini kırdı." şeklinde konuştu.

Ocak ayında tarihin en yüksek dış ticaret açığının verildiğini savunan Öztrak, enflasyonun düşmediğini, arttığını söyledi. Öztrak, "1988 yılı Ocak ayından sonra tarihimizdeki en yüksek ocak ayı enflasyonu bu yıl gerçekleşti." dedi.

Üretici enflasyonunun yüzde 100'e dayandığını aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan. Tarihimizde üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında makas hiç bu kadar açılmadı. Bunu ilk defa yaşıyoruz. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Ama anlaşılan Nebati bakan bunları görmüyor. Bu tsunaminin hayat pahalılığı olup milleti ezmesini önleyecek hiçbir şey yapmıyor ama tam tersine enflasyonu, hayat pahalılığını azdıracak her şeyi de yapıyorlar."

Öztrak, 2023'e bir yıl kala Türkiye'nin en yüksek gelire sahip 20 ekonomi liginden düştüğünü, en yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasına girdiğini savundu.

- "Kamyoncu kontak kapatırsa evde yiyecek ekmek bulamayız"

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Her evin mutfağında, milletin sofrasında yangın olduğunu ifade eden Öztrak, milletin hükümet yüzünden pazar tezgahlarına, market raflarına küstüğünü öne sürdü. Öztrak, elektrik, doğal gaz, akaryakıt faturalarının milleti perişan ettiğini ifade etti.

Milletin ve esnafın elektrik faturalarındaki artıştan şikayet ettiğini aktaran Öztrak, akaryakıt faturalarının da şiştiğini dile getirdi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Neden bir arabanın benzin deposu 800 liraya doluyor? Çıkın millete bir izah edin. Neden dolar çıkarken de dolar inerken de akaryakıta zam üstüne zam yapıyorsunuz? Millete bir söyleyin.

Salı günü, yani yarın motorine 86 kuruş, çarşamba günü de benzine 75 kuruş zam yapılacağını sektör temsilcileri ifade ediyor. Bu zamlar yapılırsa hem benzinin hem de motorinin litresi 15 lirayı aşacak. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir rekor kırılacak. Bu millet, bu zamma, bu zulme daha ne kadar nasıl dayanacak?

Kamyoncu esnafımız da artık kontak kapatma noktasına geldi. Kamyoncu kontak kapatırsa evde yiyecek bir dilim ekmek bulamayız. Raflardaki her ürünün fiyatı bir kez daha şaha kalkar."

Öztrak, çiftçiye verilen gübre desteğinin artırılarak gecikmeden verilmesi gerektiğini, aksi halde büyük bir gıda krizinin kapıda olduğunu savundu.

- "Memur şimdiden hükümetten alacaklı"

Hükümetin ABD'deki, Almanya'daki enflasyonu gösterip, "Enflasyon bizden kaynaklanmıyor, dışarıdan geliyor." dediğini belirten Öztrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) 31 Aralık gecesi yapılan enerji zamları hariç Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomi olduğunu açıkladığını ifade etti.

Öztrak, "Aralık 2020'den Aralık 2021'e OECD ülkelerinin tamamında ortalama enerji enflasyonu yüzde 25,6, ABD'de yüzde 29,3, İngiltere'de yüzde 24,5. Bizi sürekli kıskanan Almanya'da yüzde 18,3. Ülkemizdeki enerji enflasyonu ise yüzde 48,8. Bu sıralamayı ocak verileriyle yaptığımızda muhtemelen OECD içinde enerji enflasyon şampiyonluğuna da yükselmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücretin bu yılın 1 Ocak tarihinde yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükseltildiğini anımsatan Öztrak, daha ilk aydan asgari ücretin açlık sınırına eşitlendiğini, memurlara yılın ilk altı ayı için verilen yüzde 7,5 zammın da eridiğini savundu. Öztrak, "Memur şimdiden hükümetten alacaklı. Memur haziran sonuna kadar cepten yiyecek. Emekli derseniz o da perişan. Elektrik gaz faturalarını ödedikten sonra, evlatlarının eline bakıyor. Onlarda da para yoksa büzülüp kalıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu ülkeye yıllarca hizmet eden büyüklerimize, bu sıkıntıyı yaşatanlara yazıklar olsun." diye konuştu.

Hükümetin 20 Aralık'tan sonra yaptığı enerji başta olmak üzere tüm zamları geri çekmesi, emekçinin, emeklinin eriyen satın alma gücünün her ay enflasyon nispetinde telafi etmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, "İşe de ocak ayındaki enflasyonun telafisiyle başlayacaklar. Bunları yaparlar mı? Hiç zannetmiyoruz." dedi.

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde engel bulunmadığına yönelik sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Kaçak saraydaki şahıs ve ortakları bizim sırtımızdan kendilerine siyasi mağduriyet üretmeye çalışmasınlar. Konunun anayasa, yasalar ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini, hukukçular ve yetkili organlar yapacaktır.

Memleketin bu kadar sorunu varken Cumhur İttifakı'nın bunu şimdi bu kadar köpürtmesinin anlamı nedir? Erdoğan aday olmazsa hazırda küçük ortak Bahçeli yok mu? Kendilerini hiç üzmesinler, ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı her hal ve karda Millet İttifakı'nın adayı olacaktır."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın yaptığı paylaşıma ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Biz sağlık sorunu yaşayan herkese geçmiş olsun deriz." yanıtını verdi.

"CHP'nin cinsel yönelim ve etnik köken konusundaki dezavantajları yasa değişikliği ile gidereceği ifade ediliyor. Mevcut anayasamızda ve yasalarımızda dezavantaj yaratan ve değişiklik yapılmasını öngördüğünüz maddeler nelerdir?" sorusunu "İlgili birimlerimiz bu konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Tek bir amacımız var. Devletin herkese adaletle sahip çıkması." sözleriyle yanıtladı.

"TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi. Meclis'in tatile girmesiyle ilgili değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna karşılık Öztrak, "Meclis'in tatile girmesi tüm grupların ortak kararıyla danışma kurulunda karara bağlanmış bir husus değildir. AK Parti Grubunun vermiş olduğu bir önergeyle gündeme gelmiştir. Biz de diğer muhalefet partileri de Meclis'in tatile girmesine 'ret' oyu verdik. Meclis'in tatile girmesi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmiştir." şeklinde konuştu.

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