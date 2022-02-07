Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 21:22
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 313 Sokak'ta Hüseyin K. (55) ile oğlu B.K. (28) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.K, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hüseyin K'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız