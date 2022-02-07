İbrahim Kalın'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 21:34
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kalın, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız