Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı
İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 21:47
Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62) bugün ameliyat esnasında fenalaştı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız